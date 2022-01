Un nuevo round entre Ritondo y Kreplak: “Seguís sin saber, ni entender”

No es la primera vez que ambos intercambian mensajes en redes sociales, en este caso la aprobación de los test caseros para detectar si una persona padece Coronavirus fue el motivo de la discusión.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) aprobó finalmente el uso de los autotest para Covid 19 de los laboratorios Abbott, Roche, Vyam Group y Wiener. El diputado bonaerense, Cristian Ritondo reflotó un antiguo intercambio de mensajes con Nicolás Kreplak.

“Si para el gobernador es primordial cuidar a los argentinos que nos explique por qué prohíbe el uso de test rápidos. Testear a la mayor cantidad de ciudadanos es fundamental para poder darle pelea a esta segunda ola”, pedía en su momento Ritondo.

“Cristian: El COVID es un evento de notificación obligatoria. Esto quiere decir, que todos los resultados deben ser cargados en el Sistema Nacional de Vigilancia (SISA), por ende no se puede masificar la manipulación de los test sin control profesional. Si no sabe, no opine”, respondió en su momento el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Hoy luego de conocerse que desde posiblemente la semana entrante los ciudadanos podrán adquirir los test en la farmacia de su barrio, el diputado lanzó: “¿No era que no sabía? La cantidad de horas y malestares que le podrían haber ahorrado a la gente”, en clara relación a los mensajes del pasado.

Una vez más Nicolás Kreplak decidió responder “No. Seguís sin saber, ni entender, lo que está pasando. Ahora la precisión sobre la cantidad de contagios no correlaciona con la gravedad de la pandemia, hoy los casos son leves, no van a cambiar la conducta. Por eso, nos guiamos por las internaciones”, expresó.

Los autotest conocidos como Panbio COVID-19 Antigen Self-Test, SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal, SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test (COVID-19 Ag) y WL Check SARS-CoV-2 Ag Self Testing, tendrán un valor que rondará entre los 2000 y 2500 pesos.