Figura de “Pasión De Sábado” deja la tv para hacer política con el macrismo

El año pasado antes de embarcarse en la temporada teatral en Carlos Paz, Gaby González ya había anunciado que iba a dejar por un tiempo su personaje de Rosita, luego de 15 años en la pantalla de Pasión de Sábado animando la movida tropical.

“Todo tiene un ciclo y no hay que apegarse demasiado a los personajes. Hace años que vengo pensándolo y ahora dije hasta acá llego. El año que viene hay elecciones y me voy a meter de lleno en la política”, contaba González en su momento.

Ahora consultado por el portal Infobae sobre cuando surge su interés por involucrarse en política y bajo que bandería buscaría hacerlo el artista respondió:

“Estoy en la política hace muchos años, hasta he sido autor de algunas herramientas que se presentaron en el Congreso, como Pancitas llenas y otras ideas que presentaron diputados, y prendió en mí las ganas de ser parte de esta estructura.”

En los últimos 18 meses estuve trabajando cerca de Diego Santilli

“Vengo caminando la Provincia de Buenos Aires hace veinte años y siempre fui una persona solidaria, algo que me inculcó mi viejo. Él es visitador medico y la hasta el día de hoy la gente le golpea la casa con las recetas para pedirle medicamentos. Mi viejo siempre nos decía Dios nos había puesto del lado de las personas que podíamos ayudar y no las que teníamos que pedir. Ahora que con Rosita logré una imagen a nivel nacional, quiero aprovecharlo para usarlo como plataforma política, para trabajar desde no el cholulaje sino poniendo el cuerpo y las ideas sobre la mesa.”, explicó el futuro dirigente.

“En los últimos 18 meses estuve trabajando cerca de Diego Santilli, con toda su gente en diferentes partidos del Gran Buenos Aires, en los partidos de Quilmes, Pilar, Almirante Brown, Florencio Varela, Avellaneda, uno viene trabajando con comedores, centros de jubilados, sociedades de fomento, clubes de barrio. Allí aportamos nuestro conocimiento de nueve años en ayuda social colaborando en fiestas del Día del Niño o de Fin de Año.”, reveló González en relación a su vinculado con la alianza neoliberal Juntos por el Cambio.

“Ahora tratamos de meternos o en el Concejo Deliberante o en el Congreso para ya con ideas concretas, ver si podemos aportar ideas para esos problemas que no se pueden solucionar hace años.”, explicó, que también se encuentra involucrado en el mundo del coaching y los cursos de liderazgo de la mano del cuestionado empresario colombiano Leonardo Coositorto, hoy en la mira de la justicia argentina.

“Se necesita con suma urgencia que los políticos tomen al toro por las astas y terminen con la pobreza de una buena vez. Sabemos que el camino de la educación es fundamental. Así nació Zoe, que es un holding empresarial con más de 250 empresarios de 21 países, jóvenes emprendedores que trabajan bajo el liderazgo de Leonardo Coositorto, máster coach hace 25 años.”, explicaba González a Revista Pronto en diciembre del año pasado al respecto de su involucramiento con Zoe.

“Es un ecosistema empresarial con más de 40 unidades de negocio, entre las que la educación es la principal. Hay universidades de coach donde los chicos hacen operaciones en el campo financiero y hay profesores, con clases de lunes a sábados. Lo que Zoe está haciendo es una transformación educativa y espiritual. Es todo muy transparente, amoroso y orgánico que da gusto trabajar ahí. Hace un año y medio estoy trabajando en Zoe.”, explica González en relación al presunto esquema Ponzi, hoy en la mira de la Justicia.