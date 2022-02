Escándalo en los pasillos de radio 10: Elizabeth Vernaci y Rial a los gritos

Elizabeth “la negra” Vernaci protagonizó esta tarde un tenso momento junto a Jorge Rial, en las locaciones de Radio 10 y Pop, ambas emisoras del Grupo Indalo.

Este mediodía la periodista, Marcela Tauro, había deslizado que una fuerte escena se había vivido entre ambos conductores, en la puerta de los estudios de Palermo. “Sos un forro, fracasado, pelotudo”, le habría dicho Vernaci al toparse con Rial.

Vos nos sos nadie. Te digo lo que se me canta el cul…

La negra aparentemente estaba furiosa por abandonar la conducción de “Sobredosis de Tv”, programa que la tuvo al frente junto a Juan di Natale hasta finales de 2021 y que nadie le avisará quien sería su reemplazo.

Luego fue Ángel de Brito quien contó en Instagram como fue el virulento cruce entre ambos.

Vernaci: -Vamos a hablar ahora.

Rial: -No puedo.

Vernaci: -Qué, ¿vamos a hablar cuando vos querés? Qué pedazo de garca que sos.

Rial: -¿Vos te escondés puteando en el micrófono y ahora querés hablar?



“Y ahí empezó el griterío”. La Negra se fue puteando ‘Forr…, pelot…, fracasado’. Tuvo que aparecer Carlos Infante, jefe de todos, a calmar las aguas”, contó de Brito.





“‘Yo a vos no te conozco, no soy tu amigo. No tengo que avisarte que voy a hacer el programa’, le decía Rial. La Negra había dicho al aire que hubiera sido un gesto de buen compañero de Rial, compartiendo pasillos y empresa, avisarles a los conductores anteriores, no por obligación, sino por una cuestión de códigos”, continuó el relato del nuevo integrante de Grupo América.

Vernaci: -“Vos no me podés decir ‘llamame por teléfono’”.



Rial: -“Yo te puedo decir lo que quieras. ¿Quién sos? Vos nos sos nadie. Te digo lo que se me canta el cul…”

Finalmente reveló que Vernaci planea mandar carta documento por la violencia y maltrato recibido.