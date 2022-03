Viviana Canosa se quebró al aire al recordar un intento de violación

La conductora, Viviana Canosa, inició su programa del día martes con su editorial diaria y hablo entre otras cosas sobre la brutal violación que sufrió una joven de 20 años en Palermo. Una hora más tarde tocó especificamente el tema y contó que en su adolescencia fue víctima de un intento de violación.

Un tipo, con una navaja en la boca estómago y otra en el cuello

“Yo les cuento algo que no sé si lo conté alguna vez. A los 20 años tuve un intento de violación. Fue algo traumático durante mucho tiempo. Esto lo saben obviamente mis padres y quien era mi novio en ese momento”, inició el relato de Canosa.

Prosiguió: “Yo tenía 20 años, me comía el mundo, canchera, era una laburadora siempre… pero pensás que nunca te va a pasar nada. Y un día estaba volviendo a mi casa, me esperaban mi novio de ese momento y mis padres para cenar…Estaba llegando a mi casa y un tipo, con una navaja en la boca estómago y otra en el cuello… me agarró como si fuera algo suyo y me dejó absolutamente en blanco”

antes de que me viole, que me mate

“Abrazo fuerte a la familia y a esta chica… Porque a mí por suerte no me pasó. Yo iba caminando como una cuadra y faltaba como media cuando veo que hay un auto lleno de hijos de p… de tipos con cara de libidinosos, asquerosos, repugnantes, todos en pedo”,

Para finalizar el relato expresó: “Y en ese momento dije ‘antes de que me viole, que me mate’. Y lo recuerdo como si fuera el día de hoy. Me acuerdo que le pegué, dejé la cartera tirada y me asusté porque él la agarró. No me la dio y yo me fui corriendo a mi casa”

El lunes pasado por la tarde en la calle Serrano al 1300 una jovencita de 20 años fue salvada luego de un llamado a la policía. Seis hombres mayores de edad abusaron de ella dentro de un Volkswagen gol blanco. Mientras 4 la violaban los otros dos hacían de campana para que nadie se diera cuenta.

Los seis imputados (20, 21, 22, 23 y dos de 24 años) fueron detenidos acusados de “abuso sexual”. Además, los oficiales encontraron dentro del vehículo cuatro envoltorios con 11,8 gramos de marihuana, una pastilla de LSD y siete celulares que ya fueron secuestrados.

MIRÁ EL VÍDEO