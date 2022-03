Gritos y golpes en el Ministerio de Trabajo entre un sindicalista y un abogado: “Hijo de…”

El referente del gremio de farmacéuticos y Bioquímicos, Marcelo Peretta vivió un tenso momento en el Ministerio de Trabajo cuando agredió a un abogado de más de setenta años con gritos y golpes, en medio de una fallida negociación por paritarias.

El secretario general del Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos y antivacunas fue filmado cuando bajaba las escaleras del edificio sito en Callao 114, mientras gritaba “estoy harto, me tenés podrido. 12 años, ¡hijo de puta!” en paralelo le tiraba con un objeto que lanzaba recogía y volvía a lanzar.

El abogado quien en el video pide se llame a la policía, radicó una denuncia contra Peretta por lesiones, en la misma explica que recibió golpes de puño, provocándole lesiones en la zona de la nariz.

Por su lado el farmacéutico tras el suceso realizó un descargo en redes “La verdadera agresión es la de ADEM, que hace 12 años desconoce a una entidad legalmente registrada y a sus trabajadores”, tituló Peretta al texto.

“Quiero aclarar que no le pegué al abogado Gustavo Gallo sino que me defendí de su agresión. Ese abogado es el responsable de que hace 12 años los trabajadores farmacéuticos y bioquímicos de droguerías no tengan cobertura sindical ni convenio colectivo de trabajo”, manifiesta posteriormente.

“Está financiado por la Asociación de Distribuidores de Especialidades Medicinales (ADEM) para provocar a las autoridades del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB) y perjudicar a los farmacéuticos y bioquímicos dependientes”, dijo respecto del abogado y agregó: “Y en el día de hoy, no fue diferente, ya que se me acercó al oído, me salivó, y me dijo “olvídense, esto no lo vamos a firma”