Hilda“Chiche” Duhalde: “Estamos en un proceso anárquico”

La ex Senadora de la Nación, Hilda “Chiche”Duhalde, fue entrevistada en radio La Red por Paulo Vilouta, en donde virtió su punto de vista acerca de la actualidad de la política argentina.

“Es una situación inédita es muy loco lo que estamos viviendo” inició Duhalde en referencia a las movilizaciones que se realizaban para pedir el aumento de los planes sociales contra el deseo del gobierno de Alberto Fernández de concluir los mismos y el aumento de la inflación.

Asimismo hablo de Axel Kicillof y consideró que el gobernador bonaerense anuncia paliativos a las medidas de Martín Guzmán y el ministerio que representa en medio de la pelea interna en el gobierno. “Son paliativos que no está mal pero son paliativos…anunciandoselos al ministro Guzman o al presidente, una cosa loca y muy desagradable, muy triste cuando en realidad se pueden arreglar las cosas”, sentenció.

“Nosotros queremos que termine su mandato… y él dejando vencer tampoco”, expresó respecto de Alberto Fernández y su mandato aunque consideró que la imagen de la ex presidenta se incrementa y esto no sería positivo porque tampoco brinda una solución a los problemas sociales.

¿Al presidente vos te lo imaginabas te este modo?, le consultó Vilouta, “no yo creí que se iba a manejar en forma moderada… una de las cosas que peor hizo fue permitir que cada ministerio tenga compartimentos”, respondió y finalizó “estamos en un proceso anárquico”.

Para concluir la entrevista consideró que el Frente de Todos se encuentra quebrado con un albertismo que no existe y un cristianismo que se diluye. “Este chico, que no alcanza son ser hijo de papá y mamá que en realidad la gestión no la conoce”, manifestó acerca de Máximo Kirchner y su liderazgo dentro de agrupación “La Cámpora”.