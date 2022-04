El drama de Zulma Lobato y su difícil situación financiera

La mediática reapareció en los medios y fue noticia porque quieren desalojarla.

Zulma Lobato está viviendo un presente económico complicado. En los últimos meses no pudo pagar el alquiler de su casa en Munro, y no consigue trabajo.

A pesar de que su manager le coordinó una presentación en Mar del Plata este sábado, la mediática no logra revertir su situación, ya que sólo vive de su pensión.



En su momento, Lobato había fantaseado irse a España y ser dirigida por el mítico Pedro Almodóvar, un sueño que confesó sigue teniendo. “Ya que acá no me quieren dar trabajo como actriz, me iré a probar suerte allá y si me va bien, me quedo. Todos los días me paran por la calle y me preguntan cuándo voy a volver a la televisión. Pero no es algo que yo maneje”, había contado en Crónica TV.