Justin Bieber tiene la mitad de la cara paralizada por un virus: “Es muy grave”

Justin Bieber dio a conocer que tuvo que cancelar todas sus próximas presentaciones debido a que sufre de parálisis en la mitad de su cara, la cual fue producida debido a un virus.

A través de sus redes sociales, el cantante compartió que actualmente no puede mover la mitad de los músculos de su cara debido a que tiene síndrome de Ramsay Hunt el cual es producido por el mismo virus que causa la varicela.

El cantante pidió a sus fans comprender su situación, pues es por ello que tuvo que hace dos días tuvo que suspender todos sus conciertos.

“Así que para aquellos que están frustrados por las cancelaciones de mis próximos shows, sólo estoy, obviamente, físicamente no capaz de hacerlos. Esto es bastante grave, como pueden ver. Desearía que no fuera el caso, pero obviamente mi cuerpo me está diciendo que tengo que calmarme”, dijo en el video.

Comentó que este tiempo en el que estará fuera de los escenarios y las cámaras, lo usará para descansar y relajarse.

A su vez Bieber compartió que ya está realizando ejercicios para que los nervios de su cara puedan volver a trabajar con normalidad.

Pese a que el canadiense aseguró que se encuentra positivo ante esta adversidad, expuso que no sabe por cuánto tiempo tendrá que alejarse del espectáculo a causa de este síndrome.

Para finalizar su video, agradeció la comprensión de sus fans y reiteró su cariño diciendo: “Los amo, chicos”.