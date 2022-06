El bitcoin cayó por debajo de los 23.000 dólares, su nivel más bajo en 18 meses

El bitcoin (BTC) caía este lunes más del 13,5% situándose por debajo de los US$ 23.000 su nivel más bajo en 18 meses, debido a la caída generalizada en los activos de riesgo mundiales y la suspensión de retiros en una plataforma.

La criptomoneda más utilizada en el mundo se desplomaba esta mañana 17,44% en las últimas 24 horas y 27,48% en la última semana, alcanzando un valor de US$ 22.855,68 la unidad, un mínimo que no se observaba desde diciembre de 2020.

Tras la publicación el último viernes de la inflación de Estados Unidos de mayo que mostró un nuevo récord en 40 años, los mercados mundiales -incluyendo el de criptomonedas– se derrumbaban hoy ante el temor a un endurecimiento de las subas de las tasas de interés en Estados Unidos por parte de la Reserva Federal (FED) y a una recesión.

Entre las criptomonedas, durante el fin de semana último se registró una salida de capitales de más de US$ 200.000 millones.

La caída también afectaba a otras “criptos” alternativas como Ethereum (ETH) que mermaba un 20,17%.

Desde noviembre de 2021 cuando alcanzó un pico de US$ 67.617, el bitcoin perdió más de un tercio de su valor con un retroceso del 65% mientras que la capitalización de todo el mercado de criptomonedas cayó de US$ 3 billones a US$ 959.720 millones.

Pese a ser consideradas como “un refugio de valor”, las criptomonedas no escaparon de los problemas que afectan al resto de la economía y las finanzas.