Sonsoles Rey, la ahijada de Sandra Mihanovich, reveló que necesita un nuevo trasplante

Hace exactamente diez años atrás, Sandra Mihanovich le donó un riñón a Sonsoles Rey, su ahijada y la hija de su pareja, Marita Novaro Hueyo.

En aquel entonces, la joven padecía síndrome nifrótico y ese trasplante le salvó la vida: “Gracias a Dios voy a poder volver a jugar con mi hijo”, había dicho en esa oportunidad, luego de recibir el alta médica.

“Mi diálisis fue terrible. Llegué a pesar 44 kilos y eso aceleró la decisión, pero no me la hicieron fácil. Investigaron todo: fotos, vínculo, hubo psicólogos, médicos forenses. A Sandra le preguntaron si era consciente que se iba a quedar sin un órgano y ella respondió: ‘lo que vos recibís, es más de lo que das’”, había contado en esa ocasión.

En las últimas horas, Sonsoles utilizó su cuenta de Instagram para revelar que no está pasando un momento complicado: “No estoy pasando un buen momento con mi salud de nuevo…lo cuento porque muchos me preguntan qué me pasa. Gracias siempre por mis mensajes”, comenzó escribiendo en sus stories. Y agregó: “Voy a darlo todo como siempre, pero se me viene una complicada, jamás abandonaré la batalla. Gracias, gracias, gracias”.

“Pude 1 vez, pude 2 veces, voy a poder 3″, señaló en referencia a que antes del trasplante que se hizo gracias a la cantante, en el año 2001 recibió el primer órgano que luego comenzó a fallar en 2011, y allí fue cuando tuvo que volver a ser trasplantada.

En tanto, continuó detallando: “Sigo contando porque no puedo contestar todos los mensajes. Hace dos años que vengo peleándola. No sabemos por qué este riñoncito que tanto amo no quiere andar más”.

En esa línea, expresó, junto a una imagen suya, feliz, en una playa: “¡Yo soy esto que ven en esta foto! ¡Así que voy a poder! Hoy me ponen un catéter en el cuello (qué lindo) para poder ir a diálisis y prepararme para un nuevo trasplante”. Y destacó: “Tengo que poner de nuevo el cuerpo, pero todo lo que sea oscuro lo llenaré de luz porque así soy. Me gusta la vida y, cuando termine esto, fiestón”

“Hay gente increíble en este mundo que ya me ofrecieron un riñón, ¡Dios mío! Gracias. Debo valer la pena”. Por último, cerró agradecida: “¡Y a esto voy! ¡Libre, feliz y contenta! ¡Vamos! Eternamente agradecida a cada uno por sus mensajes, sé que no estoy sola en esto”.

El pasado 24 de abril, día del último cumpleaños de Sandra, Sonsoles le había dedicado un emotivo posteo en sus redes: “Hoy es tu cumpleaños y yo vivo gracias a vos. Agradezco a la vida por mil razones de que estés en mi vida, que estés al lado mío, que me cuides como madre y protejas cuerpo a cuerpo. Gracias siempre queda chico, sos parte de mi cuerpo literal y de mi alma. Gracias, gracias, gracias y muy feliz todo”.