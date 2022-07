Histórico: así es la primera imagen tomada por el telescopio James Webb

Digno sucesor del Hubble, el telescopio James Webb es protagonista de un hecho histórico.

Hoy el presidente norteamericano Joe Biden desde la Casa Blanca, difundió la primera imagen en alta calidad del cosmos tomada por el más grande y sofisticado de los telescopios jamás construidos.

👀 Sneak a peek at the deepest & sharpest infrared image of the early universe ever taken — all in a day’s work for the Webb telescope. (Literally, capturing it took less than a day!) This is Webb’s first image released as we begin to #UnfoldTheUniverse: https://t.co/tlougFWg8B pic.twitter.com/Y7ebmQwT7j