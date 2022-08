Charlotte Caniggia habló sobre la difícil relación con su padre

La mediática confesó que intentó comunicarse varias veces con “El Pájaro” y no le responde.

Invitada a “PH: Podemos hablar”, en la noche del sábado, Charlotte Caniggia tuvo su momento para confesar la profunda tristeza que la aqueja desde hace un tiempo.

Cuando Andy Kusnetzoff quizo indagar sobre cómo se encuentra el vínculo con Claudio Paul, la joven contó que “él no le habla”.

“Yo ahora no tengo relación con mi papá. Algunas veces ‘Hola, papá, ¿cómo andás?’. No lo veo, pero bueno… Hay familias que a veces pasan por algunas cosas”, expresó conmovida.

Ante la pregunta de que si no le dan ganas de encontrase, ya que él se encuentra en el país, la mediática confesó: “Sí, pero él no me habla. Uno como hijo no puede tampoco… Le mandás 80 mensajes, tu papá no te contesta y listo… ¿Qué vas a hacer?”.

Sus compañeros invitados quisieron saber si dicho comportamiento se debía a la relación con su actual pareja, pero Charlotte lo descartó.

La periodista Lola Cordero, quien también era parte del programa, para finalizar, la alentó: “Las familias tienen sus malos momentos y en algun momento se puede recomponer”. Lo que la mediática afirmó y agradeció.