Histórico ramal que cerró durante el menemismo vuelve a funcionar

El Ministerio de Transporte trabaja para que el tren de pasajeros vuelva a Mendoza antes de que termine el verano.

El servicio llegó a Justo Daract (San Luis) después de 29 años hace un mes y ahora planean extenderlo hasta Estación Gutiérrez.

🚈 Avanzamos para la vuelta del tren a la provincia de #Mendoza.



Las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, estarán conectadas por este servicio de la #LíneaSanMartín.



— Martín Marinucci (@MartinMarinucci) September 10, 2022

Por el momento se hicieron los recorridos para conocer el estado de las vías en desuso por 30 años y verificar el costo de las obras.

“Iniciamos la inspección de vías y ahora vamos a estar recorriendo de aquí hasta Palmira con un diagnóstico preliminar para determinar en términos precisos y de manera responsable el tiempo y la inversión en términos económicos que se necesita para restablecer el servicio. Pero no va a ser dentro de mucho, en nuestra gestión van a tener tren de pasajeros volviendo a Mendoza”, afirmó Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos, en una conferencia de prensa desde Mendoza.

El funcionario destacó que las vías no están usurpadas, ni con grandes malezas, situación que podría complicar la renovación:

“Un dato no menor es que tiene posibilidad de circulación. Que el tren de cargas llegue hasta la estación de Mendoza a los talleres de reparación de locomotoras, también sucede en Palmira, permite que no haya usurpación de vía o malezas como nos pasa en muchos lugares. Lo que hacemos cuando ponemos un nuevo servicio es garantizar la calidad operacional. No es lo mismo la exigencia”, explicó.

Después de realizar el recorrido, los sectores técnicos de la empresa realizarán el análisis y diagnóstico para poder comenzar a planificar las obras necesarias para la recuperación de la infraestructura.

El 22 de julio, este tren volvió a conectar los distritos de Laboulaye, General Levalle, Vicuña Mackenna y Justo Daract con la terminal porteña de Retiro y durante el primer mes de funcionamiento del servicio, se transportaron a más de 3.000 personas hacia o desde esos destinos.