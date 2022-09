El affaire de Diego Leuco con otra periodista: “Me prometió que lo iba a dejar”

Diego Leuco reconoció que tuvo una historia con una colega periodista, que no en el momento no se encontraba justamente soltera. Ella se encontraba en pareja y, de acuerdo al testimonio del conductor, le había prometido que dejaría a su novio para estar con él.

“Yo ya estaba trabajando en una revista. Y tuve que ir a cubrir un juicio de un asesinato. Fui y había otra periodista que lo estaba cubriendo para otro medio y me enamoré perdidamente”, comenzó relatando Leuco, que participó del ciclo “Ferné con Grego (YouTube)”.

Según relato, se vio varias veces con la periodista, cuyo nombre no develó, aunque el desenlace de la historia fue triste para el conductor de Telenoche: “Ella tenía novio, y tuvimos ahí una historia y ella siempre me prometió que lo iba a dejar y nunca lo dejó. Me re rompió el corazón”.

Un año después de esta historia fugaz, Diego Leuco volvió a encontrarse con la periodista en la cobertura de un evento en el exterior. Se enteró que ya no estaba de novia e intentó acercarse a ella, pero el resultado volvió a ser negativo para el hijo de Alfredo.

“Después nos cruzamos, un año después, en un viaje. Nos mandaron a cubrir una competencia de snowboard en Chile. Un hotel espectácular, yo dije ‘es la mía’. Me había enterado que se había separado… Estuvo todas las noches con un corredor de snowboard distinto”, aseguró Diego Leuco.

Pese a tener el escenario adverso, Diego Leuco de igual modo intentó acercarse a la mujer. Tomando coraje, se acercó a la habitación del hotel en el que estaba alojada. Otra vez, el periodista volvió a verse abatido: “Te voy a contar esta imagen triste: un día a la mañana yo voy al desayuno del hotel, y veo que ella no estaba. Le voy a llevar algo a la habitación. Agarré unos huevitos revueltos, una frutita. Me abre la chica en cuestión, y en la habitación estaba uno de los ryders. Eran todos holandeses, finlandeses, pectorales, abdominales, rubios”, terminó de contar.