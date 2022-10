Murió la ex Miss Mundo argentina Silvana Suárez

La modelo falleció a los 64 años en Córdoba. Era recordada también por protagonizar un escándalo en la mesa de Mirtha Legrand.

Silvana Suárez, ex Miss Mundo Argentina, murió en la noche del viernes en la localidad cordobesa de Nono. Había sido coronada campeona en 1978, durante la 28° edición del certamen internacional.

La esposa de Julio Ramos, dueño del diario Ámbito Financiero, transitaba un cáncer de colon terminal, según informó Cadena 3.

“Mis padres eran de clase media, así que salir Miss Mundo me permitiría viajar. Por otra parte, aquí, a fines de 1978, había un gobierno militar y estar afuera era la libertad total, pero también era una libertad embromada porque era muy responsable y me había tomado muy en serio ese trabajo que jamás había hecho. Imaginate que empecé a trabajar de Miss Mundo viviendo en Londres. No era todo un viva la pepa, uno está representando al país, era mucho para una chica de 20”, contó alguna vez a la prensa.

En 1988 la modelo se casó con el empresario periodístico Julio Ramos, de quien se divorció once años después. “Tuve situaciones de violencia de género con mi exmarido, a quien denuncié”, había relatado en su momento.

En 1999, la ex Miss Mundo protagonizó una tensa pelea con Mirtha Legrand en uno de sus almuerzos. Tras una fuerte discusión detrás de cámara sobre la separación de la modelo, al volver de la tanda se levantó de la mesa y se fue. De allí la famosa frase de la conductora “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez. No te necesito”.