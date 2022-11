Luis Majul sería desplazado en canal opositor

La controvertida conductora Viviana Canosa se estaría por quedar con el lugar que hoy ocupa Luis Majul en el canal ultra-macrista La Nación+.

Así lo reveló el periodista de espectáculos Adrián Pallares en Socios del espectáculo (Eltrece), luego de que contaran la noticia del regreso de la conductora a la televisión.

“Contado por Marina Calabró en el programa de Lanata, porque dice que, con la llegada de Viviana Canosa, que ya firmó contrato con el canal de noticias La Nación+, dice que hay un puterío con los demás conductores”, empezó contando Rodrigo Lussich. Y luego pasaron el tape de la periodista.

“Yo leí que Laura Ubfal complementó la información diciendo que Canosa iba a ir en la franja de 16 a 18. Pero hete aquí que, a partir de esta nota, Viviana tuitea, sin contexto, ‘prime time’ y un emoji de corazoncito rojo. Hay un rumor fuerte de que podría hacer un pase con Jony Viale. Alfredo Leuco ya firmó su contrato, esto va a traer quilombo, Lanata (risas), se lo tengo que blanquear, porque, la verdad, toque a quien toque, son todos conductores exitosos que vienen remando de lejos. No digo que Viviana no se merezca el prime, los programadores saben lo que hacen, cada uno pelea por lo suyo, es lícito, es legítimo, pero la verdad que esto no puede terminar bien”, explicó Calabró.

“Y no va a terminar bien. Si vos lo decís y lo afirmás, sabemos que es un puterío, porque son horarios que funcionan bien, y la Canosa va a venir con sus ínfulas”, retomó Lussich, de vuelta al estudio.

“Canosa tenía pensado anunciar la vuelta a la tele, a La Nación+ como bien decía Marina, en sus redes sociales, como algo que mantiene siempre muy en secreto. (Marcelo) Polino supo de esta información, el sábado lo contó en ‘Polino auténtico’, en Radio Mitre, ahí dio la primicia, me parece que spoileó, hizo lo que Karina (Iavícoli) a Jimena Barón, le arruinó el marketing y va a ser a partir de febrero”, aportó Mariana Brey.

“Tengo un datito: el que saldría de la grilla de la noche… creo que él ya lo sabe, me lo contó el otro día una persona que también trabaja ahí… el que saldría de la grilla es Luis Majul. O sea, Majul se quedaría con la mañana, y el fin de semana, que hace ‘La Cornisa’. Pero a la noche lo sacarían a Majul”, concluyó Pallares.