Victoria Donda renunció al Inadi: “Mi desilusión viene de hace tiempo”

A horas de haber anunciado su salida del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la dirigente Victoria Donda brindó una entrevista radial.

En la misma expresó su “desilusión” con las políticas del Gobierno y cargó las tintas contra las decisiones tomadas por “muchos” de sus funcionarios.

En diálogo con Radio con Vos, Donda afirmó: “Mis posiciones políticas ya las conocen; las críticas que tengo a una parte del Gobierno no las escondo porque me parece que es bueno que se puedan hacer públicas. Siempre dije que iba a seguir siendo parte del Gobierno siempre y cuando pudiese decir libremente lo que pensaba y pienso todo lo que dice la carta [de renuncia]”.

“Mi desilusión viene de hace tiempo”, continuó la abogada y planteó disidencias con “muchas de las decisiones que se toman de una parte del Ejecutivo”.

“Lo que más lamento es que se haya tomado la decisión de discutir el espacio del Inadi públicamente, que lo hicieron público primero quienes acompañan a Alberto Fernández, cuando deberíamos estar discutiendo otras cosas”, reflexionó.

Seguidamente, la exfuncionaria confirmó que mantuvo una discusión con Juan Manuel Olmos, jefe de asesores de la Presidencia, quien le dijo que iba a ser corrida de su cargo a raíz de su posicionamiento político contrario a las políticas del Gobierno: “Yo hoy debería estar hablando del chat en el cual Julián Ercolini, Martín Llaryora, Juan Bautista Mahiques y Marcelo D’Alessandro pergeñan una estrategia política para ocultar su viaje a Lago Escondido y la connivencia entre una parte del empresariado, una parte de Juntos por el Cambio y una parte del Poder Judicial (…) Estamos discutiendo una interna del Frente de Todos (FdT) porque algunos decidieron hablar de ella públicamente. Salieron notas con declaraciones off the record”.

Más tarde, comentó respecto de su vínculo con la vicepresidenta Cristina Kirchner, a quien elogió en su carta de renuncia: “Es público que durante mucho tiempo fui muy crítica de Cristina y me he logrado sentar con ella y encontré una mujer que escuchó y no me reprochó mis posiciones (…) Fue la arquitecta de la victoria del 2019 y hoy es la dirigente política que mejor interpreta la desilusión y los reclamos de una parte de la sociedad”.

No obstante, fue dura con miembros del Gobierno, aunque sin dar nombres. “Hay algunos funcionarios, como el ministro de Economía, que han llegado a tratar de resolver problemas que generaron decisiones de otros, que hoy además se dan el lujo de dar notas y seguir dando clases; que no hacían política y no veían la realidad”, lanzó y agregó: “Es muy distinto militar, caminar los barrios y pensar qué le pasa a la gente que solo pensar cómo quedamos bien con el FMI”.

Aún así, remarcó que seguirá formando parte del FdT.