Murió Lisa Marie Presley, única hija de Elvis Presley

La cantante estadounidense Lisa Marie Presley, hija de la leyenda del rock ‘n’ roll Elvis Presley, falleció este jueves a los 54 años tras sufrir un paro cardíaco, según medios estadounidenses que citaron a su familia.

“Con el corazón encogido debo compartir la devastadora noticia de que mi bella hija Lisa Marie nos ha dejado”, confirmó su madre, Priscilla Presley, en un comunicado publicado en la revista People.

La cantante había sido trasladada al hospital después de que su asistente la encontrara inconsciente en su casa de Calabasas, en el condado de Los Ángeles.

El mensaje llega después de que la cantante fue reportada en estado crítico tras haber sido inducida a un coma y de que su madre pidiera en redes sociales a la gente que la mantuvieran “en sus oraciones”.

Según el medio estadounidense de celebridades TMZ, que también confirmó la muerte de Presley, este jueves recibió primeros auxilios y fue asistida por paramédicos en su casa ubicada en Calabasas (California) tras haber sufrido problemas cardíacos.

Lisa Marie Presley was mind blown watching Austin Butler as a "spot on" Elvis. #GoldenGlobes pic.twitter.com/UNTgjGX21y