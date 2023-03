Muere famoso actor con tan solo 60 años

El actor Lance Reddick, famoso por sus papeles en la serie The Wire y la franquicia de John Wick, murió a los 60 años.

Reddick murió “repentinamente” el viernes por la mañana, dijo su publicista Mia Hansen en un comunicado, atribuyendo su muerte a causas naturales.

Su muerte fue reportada por primera vez por el sitio web de celebridades TMZ.

El cuerpo del actor fue descubierto en su casa en Studio City, California, el viernes por la mañana alrededor de las 9:30 a.m.

Deja atrás a su esposa de más de dos décadas, Stephanie Reddick, y a sus hijos, Yvonne Nicole Reddick y Christopher Reddick.

Lance Reddick iba a aparecer como Zeus en “Percy Jackson y los dioses del Olimpo”, todavía no estrenada (Disney+)

Reddick a menudo vestía un traje o un uniforme impecable durante su carrera, interpretando a hombres distinguidos, altos, taciturnos y elegantes. La popularidad le llegó por su papel como Cedric Daniels en la serie The Wire, un rol que desempeñó durante cinco temporadas. Recientemente, se ha mantenido ocupado con su participación clave de la franquicia de John Wick, protagonizada por Keanu Reeves, y que está por estrenar su cuarto filme: John Wick: Chapter 4.

Los fanáticos de los videojuegos también lo conocerán por hacer de Sylens en dos juegos de Horizon en PlayStation ahora, pero su papel más antiguo es el del Comandante Zavala en Destiny 2, que ocupó durante casi una dedicación con un compromiso inquebrantable con la franquicia.

Obtuvo una nominación al premio SAG en el 2021 como parte del elenco de la película de Regina King One Night in Miami.

También tuvo papeles recurrentes en varios programas de televisión populares como Fringe, Bosch, Oz y Lost. Con una voz memorable, Reddick también trabajó con frecuencia como actor de doblaje en proyectos como The Vindicators, DuckTales, Rick and Morty y Castlevania .