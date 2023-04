Se filtró el demoledor pedido de Rusherking a la China Suárez que detonó la separación: “En el mensaje de ella”

Solo unos días atrás, nos enterábamos que La China Suárez y Rusherking dejaban de ser pareja. Aparentemente estaban en crisis y todo terminó cuando ambos anunciaron en redes sociales que ya no estaban más juntos.

Pero en las ultimas horas, se conoció que Rusherking le habría hecho un pedido a la actriz y cantante ex “Casi Angeles”, antes de separarse. Justamente de esto hablaron en “Socios del espectáculo”.

🔴 "La China" y Rusherking: separados y bloqueados de las redes



Cc @Intrusos pic.twitter.com/B0vXzYm3U0 — América TV (@AmericaTV) April 10, 2023

“En el mensaje de ella se denota que esto fue hablado. Se habló que primero lo iba a postear La China y después, iba a subir algo él. Se habló de no subir lo mismo, sino que cada uno ponga lo que… Porque no sentían lo mismo porque ella sigue enamorada y lo quería expresar. Él la quiere mucho y fue una hermosa relación… Esto no significa que en un año vuelvan…”, comentó Paula Varela, panelista del programa.

“Él lo que le pedía primero, era un tiempo. La China no está para tiempos, ella siente que es ahora”, lanzó la periodista sobre ese pedido que le había realizado el joven santiagueño a la actriz, pero, por como sucedieron los hechos, ella no aceptó finalmente.

“¿Ella lo apuró?”, comentó Rodrigo Lussich, sorprendido. “¿Qué te voy a dar? ¿Unas vacaciones para que hagas lo que quieras y después que vuelvas, no voy a andar esperando?”, reflexionó Nancy Duré.

“Lo que pasa es que tiene 22, él tiene las cabras sueltas permanentemente”, lanzó el conductor sobre la diferencia de edad que tenían.

“Por ahí se asusta un poco, porque a los 22 que te digan ‘quiero envejecer con vos’ y decís nunca más salgo de acá y es un poquito fuerte”, le sumó Nancy Duré, luego de que se conociera que Rusherking no quería separarse ya, sino que le pedía un tiempo a La China Suárez.