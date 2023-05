Dallys Ferreira y sus dichos sobre Argentina que generaron indignación: “Son pobres, pero los extraño”

La modelo paraguaya Dallys Ferreira fue invitada a un programa de televisión local, y a pesar de que intentó hacerlo con humor, opinó con dureza sobre la situación económica de la República Argentina.

Ferreira tuvo un fugaz regreso a la televisión argentina este martes durante su paso por LAM (América).

Su participación fue como panelista invitada y aprovechó la oportunidad para lanzar opiniones muy ácidas en cada uno de los debates del programa.

En ese sentido, a pesar de que intentó decirlo con humor, la modelo paraguaya disparó varias ironías sobre la situación económica de nuestro país y generó indignación entre las “Angelitas”.

La frase que desató la polémica surgió cuando Ángel de Brito le preguntó si pensaba ocupar oficialmente una silla en el ciclo. Sin embargo, ella qué la oferta no le parecía tentadora. “Estoy de turista, gano mejor en Paraguay”, contestó con una enorme sonrisa.

Tras rechazar el ofrecimiento, hizo un comentario que sorprendió a todos en el piso:

“Les extraño mucho. Son pobres, pero los extraño un montón”, sostuvo y dejó atónita a Yanina Latorre. Luego, agregó. “Con lo que me van a pagar no me alcanza, pero les agradezco un montón”.

Para el resto del panel, las palabras de Ferreira fueron más que desafortunadas. “¡No puedo creer lo que acaba de decir!”, exclamó Nazarena Vélez. Y, rápidamente, Marixa Balli arremetió: “¡Qué terrible que la gente te diga ‘están pobres, están mal’! Viene mucha gente uruguaya a mi local y me dicen ‘nos dan una pena ustedes, están tan mal’”.

Al escucharla, Dallys argumentó por qué se animaba a ser tan tajante en su descripción de la Argentina. “Sabés que lo que veo mucho es en el ánimo de la gente. La gente no tiene esperanza, porque en 2008 ya había una tremenda crisis acá y así fuimos llevando y arrastrando”, le contestó a la intérprete de “La Cachacha”.

“Yo quiero volver a la Argentina más seguido. Yo quiero mucho a la Argentina, y cuando me dicen ‘qué país generoso’ conmigo lo acepto porque ha sido muy generoso conmigo, pero la gente me dice ‘no vuelvas’, y estoy hablando de gente que tiene empresas”, concluyó.