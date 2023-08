Flavio Mendoza explicó qué candidato a presidente apoyará y por qué

La interna caliente dentro de la alianza neoliberal Juntos por el Cambio, entre el Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidente del PRO, la ex-ministra Patricia Bullrich, suma un nuevo y curioso episodio.

Es que este mañana, el mediático bailarín y productor, Flavio Mendoza, salió a manifestar a sus seguidores en redes sociales su preferencia.

“Muy pocos días para las elecciones, y como digo en el video creo en @horaciorodriguezlarreta un hombre que conozco de hace muchos años y sé de su amor x nuestro país y lo que trabaja para lograr que todos los argentinos estemos bien ❤️🙏”, explicó en un video en su cuenta de Instagram en relación a su decisión.

“Me ha ayudado a ayudar y eso es lo más importante, ayudar a los que menos tienen. Horacio quiere un cambio de verdad para todos los argentinos”, afirmó Mendoza.

“Necesitamos ese cambio, confío plenamente en él. Saben muy bien que soy de los artistas que no me meto en política, no quiero que me regalen nada porque todo me lo gano trabajando, rompiéndome la espalda todos los días, pero hay gente que lo necesita y necesita, y necesitamos a una persona como Horacio. Votemos con el corazón que vamos a salir adelante”, agregó.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻

El bailarín, coreógrafo y director artístico argentino, ha participado en distintas obras de teatro y programas de televisión y posteriormente ha ocupado el rol de productor artístico, destacándose por su obra Stravaganza.

El artista, de altísimo perfil, cuanto con más de un millón y medio de seguidores en Instagram, volviendo su apoyo público de valor a cualquier candidato.