El gobernador Ricardo Quintela anunció su renuncia si gana Javier Milei

“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”. La frase es del gobernador riojano Ricardo Quintela. La dijo en un acto de entrega de viviendas.

“¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”, empezó preguntándose Quintela, antes de pedir “ayuda” -con votos- a la gente.

El gobernador ganó la reelección este año con más del 50% de los votos.

El tema de las propuestas libertarias para las provincias fue abordado ayer en un encuentro virtual de gobernadores.

El sábado próximo está previsto que los mandatarios peronistas acompañen a Sergio Massa en un acto en Tucumán.

Tras las PASO, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria viene presionándolos para que tomen un rol activo en la campaña electoral y les enfatiza que deben “redoblar esfuerzos” respecto a lo que hicieron antes de las internas abiertas. A la hora de pasar facturas, los mandatarios le reclaman más coordinación.

Un primer punto sobre el que hay consenso entre los jefes provinciales es tener como “blanco” de las críticas a Javier Milei y rechazar su propuesta de eliminar la coparticipación federal.

La idea del candidato libertario es “gastar en función de lo que se recauda” y, en esa línea, proyectaría terminar con la coparticipación. Para avanzar en cualquier modificación del régimen -establecido por la Constitución nacional- requiere el acuerdo de todos los distritos. Ya los gobernadores, de a uno, salieron al cruce.