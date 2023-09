El pollo Cerviño acusado de abusar sexualmente de su hijo de 5 años: “Me dopaba para quedarse solo con el nene”

Cinthia García, la ex pareja del locutor Alejandro “Pollo” Cerviño realizó una denuncia en el año 2020 en su contra por abusar sexualmente de su hijo cuando este tenia tan sólo 5 años.

Hoy en el programa de Ángel de Brito, LAM, brindó más detalles sobre el calvario que el pequeño habría sufrido en manos de su papá.

“Los ataques violentos comenzaron cuando yo empecé a notar comportamientos extraños en el nene, en ese momento tenía tres y yo empecé a investigar. Lo llevé a un psicóloga…él se oponía de forma violenta para que no llegue a descubrir”, narró su ex pareja.

“Lo llevaba a distintos terapeutas para ver que estaba sucediendo, pero no podía avanzar con los tratamientos porque el padre se oponía” agregó y remarcó que eran tanta la oposición que Cerviño ponía que incluso llegó a violentarse con ella, “Me golpeaba, me ha encerrado y un montón de cosas muy terribles”.

Asimismo contó la última escena que vivió en cuarentena cuando terminó la convivencia con el locutor. “Tenía muchos ataques de abstinencia, muy fuertes. Un día en un ataque de esos ahorcó al nene bajo la ducha. Yo se lo pude sacar, el es un hombre fuerte y muy corpulento, pero pude abrir el baño, sacárselo y nos fuimos”.

Por la tarde en C5N, el abogado de García aseguró que tras someter al menor a una Cámara Gesell se había determinado que efectivamente la criatura había sido abusada por su progenitor y que se había librado la orden de captura de Cerviño.