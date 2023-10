Financista discriminó a una azafata de Aerolíneas: “No entrás en el avión”

Se llama Agustín Estrada y se volvió viral por discriminar a una azafata de Aerolíneas Argentinas, primero la fotografió para subir la imagen y criticarla y luego redobló la apuesta.

“@aerolineasargentinas. Empleado público 1: ¿cuál debe ser el perfil de la azafata que te tenemos que contratar? Empleado público 2: ¡Tiene que ser ENORME así se traba entre los asientos! Contratada” escribió junto a la imagen de la mujer.

Y como si fuera poco luego se filmó, para subir las historias a Instagram, para continuar su crítica. “Quiero aclarar algo sobre el posteo anterior. No es culpa del chancho sino del que le da de comer. Si sos un búfalo de dos metros de altura, gigante, no te postulás para azafata ni azafato porque no vas a cumplir tu potencial y vas a hacer mal tu trabajo porque no entrás en el avión y aparte vas a molestar a toda la gente”.

Estrada que ante el repudio masivo que su actuar provocó cerró todas sus redes sociales es director de NB Casa de Bolsa SA, una agencia de bolsa radicada en Paraguay. En el directorio de su sociedad estaría “El Croata”Ivo Esteban Rojnica, dueño de Nimbus, la cueva recientemente allanada e indicada como una de las responsables por la abrupta subida del dólar blue.