Referente de Javier Milei: “Privatizar el Mar Argentino es una idea extraordinaria”

Este pasado jueves, el referente de Javier Milei, Alberto Benegas Lynch, habló en una entrevista con el sitio Border Periodismo donde resaltó que “la privatización del océano me parece una idea extraordinaria por parte de Bertie”, en referencia al proyecto de su hijo Bertie Benegas Lynch.

El economista liberal se preguntó sobre la diferencia entre la privatización de la tierra y el mar:

Declaraciones de Alberto Benegas Lynch.

“¿Por qué hay propiedad privada en la tierra, pero no se puede en el mar? Se están extinguiendo las riquezas más ricas que están en el planeta, porque están en el mar. Esto no está en debate porque no entendimos que los precios tienen que ser libres, que no se debe retener el dinero de la gente que trabaja”, continuó.

Las declaraciones del hijo del asesor del candidato presidencial liberal fueron realizadas en una entrevista para Filo News, donde aseguró que los temas relacionados con el ambiente se “resuelven con asignaciones del derecho de propiedad” y en la cual sostuvo que le gustaría un proyecto de “privatización del mar”.

“Me parece que el tema del medio ambiente se resuelve con asignaciones del derecho de propiedad. Ahí terminas con todo. ¿Por qué las ballenas y los elefantes se están por extinguir?”, se preguntó por entonces “Bertie”, quien encabezó la lista de diputados de LLA por la provincia de Buenos Aires.

Javier Milei (izquierda) y “Bertie” Benegas Lynch (derecha).

Durante el acto de cierre de campaña, Benegas Lynch también generó polémica entre propios y ajenos al proponer “imitar a Roca” y “suspender las relaciones con el Vaticano”.

Al ser consultado sobre si sostenía esa postura luego de las críticas internas respondió afirmativamente y dijo: “Es una cosa personal que no compromete la postura de Javier Milei”.