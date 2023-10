Viviana Canosa sorprendió al anunciar que será fiscal de La Libertad Avanza

La periodista, Viviana Canosa, que en el último tiempo fue crítica de Javier Milei , anunció en La Nación + que se suma como fiscal del partido liberal.

“Yo creo que mi acto democrático lo voy a hacer en estas elecciones yendo a fiscalizar. Yo voy a sentar el culo en una mesa, en una silla, y me voy a quedar a fiscalizar, creo que va a ser un aporte más importante a la democracia y a la república que estar sentada en un canal de televisión. Así que yo ya lo decidí, y voy a ir a fiscalizar para la gente de La libertad Avanza, yo voy a ir a fiscalizar, porque yo creo en la democracia”, expresó Canosa quien el día de las elecciones se había proclamado a favor de no ir a votar:

Y agregó: “Ya que tanto nos estamos peleando todos los argentinos, movamos el culo y vayamos a fiscalizar, por amor a la patria. Hagamos eso. A mí no me gusta ninguno de los dos candidatos. Por supuesto que hay uno que ni se me ocurriría, pero el otro con el que tengo mis diferencias, vayamos a fiscalizar, hagamos eso. Cuidemos los votos”.

Video: “X”

Canosa se había mostrado distante de Milei luego que recibiera rumores sobre el armado de sus listas, en donde los candidatos apuntaban a ser “hombres de Massa”. Ante esto consultó con el economista quien optó no resolver las dudas de la periodista y desatar su enojo.