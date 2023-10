Mauricio Macri apuntó contra Massa: “Tiene compulsión a mentir”

El ex mandatario, Mauricio Macri, fue entrevistado por José del Río para La Nación + en donde analizó la situación política y socioeconómica del país y ratificó su apoyo al candidato liberal para el ballotage.

Durante la conversación admitió que Javier Milei, genera incertidumbre en la gente pero que al compararlo con Sergio Massa era la opción para votar además, criticó duramente su gestión como ministro de Economía.

Tampoco dejó pasar la oportunidad para disparar contra Gerardo Morales y Martín Lousteau por la conferencia de prensa que brindaron en donde como parte de la Unión Cívica Radical (UCR) criticaron con rudeza la decisión de Patricia Bullrich y el ala macrista de Juntos por el Cambio.

“Son una minoría, que perdieron. Fueron perdedores en la interna. La mayoría de los radicales se han modernizado, tienen una actitud distinta para vincularse con el mundo, cómo liberar la economía, como gestionar en sus provincias y ciudades. No están cargados de esta visión de ideas viejas. Fue malo para Juntos por el Cambio que Morales haya tomado la presidencia. Pero no vale la pena hablar de ellos ”, expresó.

“Lo que tienen que hacer es, una vez, decir las cosas como son: Morales, desde Gualeguaychú que quería a Massa como socio del radicalismo, nunca dejó de ser socio de Massa. Estos cuatro años, sus diputados votaron cantidad de veces en contra Juntos por el Cambio y a favor de Massa, y todos nosotros tuvimos que hacernos los distraídos para contener y conservar la paz en Juntos por el Cambio”, agregó sobre el gobernador de Jujuy.

“-¿Cuál diría que es la principal diferencia hoy entre Sergio Massa y Javier Milei?”, le preguntó Del Río. “Massa arrancó en la Ucedé, se fue con Menem, después con Duhalde, después con los Kirchner donde tuvo mucho poder con la Anses y jefe de Gabinete; Tigre, intendente lugar donde ya no lo eligen más; me vino a ver y me dijo: ‘Apóyame porque voy a terminar con la corrupción kirchnerista, con la Cámpora y sus ñoquis’. Lo apoyamos y volvió a aliarse con ellos. Siempre lo mismo. Capitalismo de amigos, el que es amigo de Massa tiene SIRAS puede importar, el que no es amigo no puede importar, con denuncias gravísimas de corrupción”, inició la respuesta del dirigente del PRO.

“El capítulo final fue el superministro, lo tumba a Guzmán, toma la manija, agarra el dólar a 200 y pico y lo lleva a más de mil pesos, la inflación del 60% viaja al 300% anual, tres millones de pobres más, el salario real cayó a la mitad de diciembre de 2019. Este es el resultado de él. Tenemos que decidir si Massa continúa o no continúa. No hay incertidumbre. Con Milei tenemos todas las incertidumbres. No lo conocemos y nunca gobernó, lo único que puedo decir es que las dos veces que lo vi, y las ocho o nueve veces que hablé, nunca me mintió;Massa me mintió siempre”, expresó.

Y al analizar cuál debería ser la opción de los argentinos el próximo 19 de noviembre, consideró que “habría que hacerle un perfil psiquiátrico a Massa con su compulsión a mentir”. El voto en blanco, no ir a votar, la neutralidad, es funcional a Massa. Hay que decidir si queremos cambio o continuidad”, sentenció.