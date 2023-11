Los lapidarios mensajes de Carlos Maslatón contra Mauricio Macri

El abogado Carlos Maslatón quien supo ser defensor de Javier Milei y las propuestas del libertario cada día se aleja más del mismo y las críticas van en aumento.

Hace días reconoció que no votaría por el economista sino por el candidato de Unión por la Patria Sergio Massa y hoy suma fuertes quejas contra la dupla Milei- Macri.

“Quedan 13 días para evitar que estos sujetos, que destruyeron y vendieron a la Argentina en 2015-2019, regresen al poder mediante el gobierno títere de Javier Milei. Los que se enfoquen en antiperonismos anacrónicos, si votan esto, se van a arrepentir. Yo voto a Sergio Massa”, redactó en su cuenta de la red social X junto a una foto de Milei-Macri y Patricia Bullrich.

Imagen X

Y luego agregó: “De mi autoría, hace 5 años cuando Macri le pedía 57000 millones de dólares al FMI para hundirnos en la miseria y armar un negocio financiero para enriquecerse ellos y empobrecer al pueblo. Con Milei vuelven Macri, Sturzenegger y Caputo. Es el momento de frenarlos, ahora mismo”.

De mi autoría, hace 5 años cuando Macri le pedía 57000 millones de dólares al FMI para hundirnos en la miseria y armar un negocio financiero para enriquecerse ellos y empobrecer al pueblo. Con Milei vuelven Macri, Sturzenegger y Caputo. Es el momento de frenarlos, ahora mismo. pic.twitter.com/Lc40AYzIOz — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) November 6, 2023

Ante las quejas y agresiones de los internautas que consideran que las críticas que emite contra el candidato de La Libertad Avanza son porque sería ministro en un eventual gobierno de Sergio Massa respondió: “Se me imputa que voy a ser ministro de Massa si gana. Cómo se les ocurre difamarme con algo tan absurdo? Sueldo es de 1500 USD por mes, gastás 5000 USD, como no afano pierdo plata. Pero lo peor, al salir de la gestión se gastan 300.000 USD en juicios. Olvídense, no voy a nada”.