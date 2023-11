El volantazo electoral de Baby Etchecopar: “Nunca más”

Ángel “Baby” Etchecopar había comentado en reiteradas oportunidades su miedo por un posible Javier Milei presidente y había llamado a votar a Sergio Massa, aún cuando él votaría en blanco sin embargo al parecer su idea cambió en este último tramo pre ballotage.

El periodista publicó un video en donde manifiesta su enojo con el kirchnerismo y expresa que finalmente irá a votar y no será en blanco.

“Como les va, durante los últimos diez días he recibido epítetos de todos lados. Que es Massa, que es Milei, que iba a votar en blanco. Estaba muy enojado, estoy muy enojado. La verdad que nos trajeron a un camino o un cul de sac que no queríamos tener, queríamos tener una apertura democrática”, expresa al inicio.

“Entonces dije ‘voy a votar en blanco, no me quiero hacer responsable’. Pero quiero decirles a todos los que me escuchan que he decidido votar”, sentenció respecto de cuál será su voto.

Y da explicaciones sobre la razón porque la optara por un candidato aunque no lo nombre: “Voy a ir a votar porque esto que está pasando con las escuchas, las pinchaduras de teléfono y las persecuciones es el delito más grave que puede suceder en un Estado de Derecho”.

“Nuestra vida estuvo en peligro en manos de estos delincuentes, esta gente inescrupulosa de la mano de Máximo Kirchner, Cristina Kirchner y toda esta lacra. Por eso, como esa frase que nos marcó a todos los radicales, mis queridos seguidores, voy a ir a votar el domingo porque nunca más”, finaliza.