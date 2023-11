Calamaro dio su posición sobre el balotaje: “No propone nada, es la continuidad con la ilusión de un cambio”

El cantante y compositor argentino Andrés Calamaro volvió a convertirse en tendencia este fin de semana luego de expresar su posición respecto al balotaje presidencial que definirá al próximo presidente el 19 de noviembre.

Con críticas contra el oficialismo, que representa Sergio Massa (Unión por la Patria), El Salmón polemizó con el progresismo, apoyó el cambio que impulsa Javier Milei (La Libertad Avanza) y definió:

“Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”.

Faltan ocho días para que el país sepa quién será el próximo gobernante, que comenzará con sus funciones el 10 de diciembre, y en medio de la campaña empiezan a verse distintos apoyos para los candidatos.

En este caso fue el turno de Calamaro, quien argumentó su posición y generó revuelo en las redes sociales.

“Muchos colegas optan por no opinar y hacen bien, pedir el voto para un candidato o tendencia tampoco es grave ni equivocado, pero un voto inverso o voto ‘del miedo’ es extraño. No tengo intereses en juego, pero soy residente en Argentina y pago impuestos. El SIDE y el AFIP (sic) operan juntos en una suerte de mafia extorsiva; esto ocupa las portas de los periódicos ahora mismo. Claro que me conviene no decir nada. Puedo ser cínico y demagogo y agitar el miedo a la vuelta de la dictadura o la pérdida de derechos, pero sería cínico y mentiroso”, comenzó el cantante.

Uno de los mensajes de Andrés Calamaro

También hizo referencia a uno de los temas que la agenda pública se encuentra discutiendo en pleno año electoral: los derechos humanos y la dictadura cívico militar que se estableció en el país entre 1976 y 1983.

“Es imposible que vuelva una dictadura por varios motivos, Estados Unidos y los partidos gobernantes fueron socios de las dictaduras y depende de ellos”, expresó. Parte de la discusión por el gobierno de facto fue instalada por Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta libertaria, quien defiende a las víctimas de grupos terroristas como Montoneros y además es acusada de reivindicar el gobierno de Jorge Videla.

“Ganarme el aplauso de Instagram progresista me da vergüenza de tan fácil que es, demasiado sencillo y burro. Yo trabajo mucho y hace mucho tiempo. Jamás pedí nada ni me dieron nada. Pago mis impuestos y soy sensible a las operetas que ustedes compran. El abstemio borracho. Las drogas… Toda esa sarta de mentiras que ustedes disfrutan porque son caretas y delatores. No estoy blindado tampoco apostaría en mi contra. Soy tolerante y culto, ustedes son vagos, resentidos, equivocados e hipócritas. Creen en internet y la televisión. Son un meme, yo soy un hombre. Ni más ni menos”, puntualizó Calamaro.