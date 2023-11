“No me quiero fundir”: el temor en las pymes por un posible triunfo de Javier Milei

Camilo Alan, dueño de un negocio en el barrio porteño de Palermo, expresó su preocupación ante un posible gobierno de La Libertad Avanza.

“A nosotros ya nos fundieron varias veces y no quiero pasar lo que ya pasé”, aseguró visiblemente emocionado el empresario ante la posibilidad de un gobierno de Javier Milei (Crónica HD).

A tres días para el balotaje Alan advirtió sobre el riesgo de un gobierno liberal y en ese sentido, relató emocionado las dos crisis que le tocó padecer, primero con Fernando De la Rúa y luego con Mauricio Macri.

“Entre el 2015 y el 2018 cerramos 25 mil pymes. Tengo 80 años, 61 de comerciante y les digo que hay que pensar en la familia, en los pequeños negocios. Esta gente nos perjudicó. A nosotros ya nos fundieron varias veces y no quiero pasar lo que ya pasé”, aseguró.

“Si bien este Gobierno deja mucha inflación, no estamos ricos pero estamos sanos”, sostuvo.

Para Alan, “la gente vota en contra de la política. No lo votan a Milei porque sabe manejar el país, él habla de la casta y ahora se metió con Domingo Cavallo y con Macri. Les pido que reflexionen”.

“Estoy muy preocupado porque este modelo a mí me ha fundido. Piensen bien lo que hacen, yo me estaba fundiendo. Me pidieron la quiebra los que se dedican a la usura. Tengo mis hijos, mis nietos, no podemos seguir así”, comentó con lágrimas en los ojos el comerciante.

“Piensen que tienen familia, no estamos más ricos, tenemos problemas con la inflación, ¿pero qué quieren? ¿destruinos de vuelta? Nosotros no tenemos guerra como en otras partes del mundo, tenemos un solo problema que es la inflación. No se asusten con eso”, remarcó.