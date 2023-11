Javier Milei le envió una carta a Lula para que esté presente en su asunción

Lejos quedaron las palabras del presidente electo Javier Milei sobre no hacer pactos con países “comunistas”. En una carta enviada a través de la próxima canciller, Diana Mondino, el mandatario de Brasil fue invitado a su asunción.

“Nosotros no hacemos pactos con comunistas, no promovería la relación con comunistas”, expresó meses atrás el economista y en la reciente entrevista con Jaime Bayly agregó respecto de Lula da Silva, “un comunista” y aseguró que no se reuniría con él pero que los privados en el libre comercio pueden hacer transacciones comerciales con quien quiera.

“Le hago llegar el presente mensaje, portador de mi saludo cordial y a fin de transmitirle la invitación para que me acompañe, el próximo 10 de diciembre, en los actos que aquí tendrán lugar con motivo de mi Asunción del Mando Presidencial”, narra la invitación.

“Se que usted conoce y valora cabalmente lo que significa este momento de transición para el recorrido histórico de la República Argentina, su Pueblo, y naturalmente para mi y el equipo de colaboradores que me acompañarán en la ya próxima gestión de Gobierno”, agrega la misma.