Una Diputada de JxC busca economista que no tenga “miedo a agarrar la pala”

La economista Daiana Fernández Molero quien asumió su banca como diputada de la Nación el pasado 10 de diciembre publicó una peculiar búsqueda laboral en su cuenta de la red social X.

La legisladora se encuentra en la búsqueda de un economista que conforme parte de su staff de trabajo y si bien no publicó cuál será la remuneración tiene los requisitos muy en claro.

“Busco economista que quiera trabajar conmigo en el Congreso. Requisitos: 1) creer en la restricción presupuestaria (y no en la restricción externa, 2) no tener miedo a agarrar la pala, 3) que le gusten los temas de comercio int, competencia e impuestos, 4) que pueda comunicarse con no economistas y 5) que no aspire a volverse rico en los próximos 4 años”, solicita Fernández.

Quienes hayan leído su mensaje y se encuentren interesados deben enviarle “CV a dfernandezm@hcdn.gob.ar adjuntando una nota de opinión (de no más de 2500 caracteres con espacios) relacionada a alguno de los siguientes temas: a) integración al mundo, b) competencia o c) desregulación”.