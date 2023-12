Lilia Lemoine mostró como quedó su celular tras el ataque

La diputada libertaria Lilia Lemoine fue agredida por dos personas en la vía pública mientras caminaba por el barrio porteño de Villa Urquiza.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, los atacante le pegaron una cachetada y le arrebataron el celular.

Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; Tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me… pic.twitter.com/AEMBgsOIRj — Lilia Lemoine 🍋 (@lilialemoine) December 24, 2023

El hecho ocurrió a las 19 en la calle Nahuel Huapi al 5200. Según el parte policial, la diputada “fue sorprendida por una pareja que comenzó a insultarla por su procedencia política”.

La información fue condirmada por la legisladora, que publicó una foto en redes sociales, mostrando cómo quedó su teléfono tras la agresión.

“Un tipo de más de 1,90 me arrebató el celular a la fuerza (porque ella no lo consiguió) y mientras ambos se daban a la fuga, partió al medio mi herramienta de trabajo; Tuvo mala suerte ya que una testigo que llamó al 911 al ver el suceso lo vio cuando lo arrojó a un cantero y me ayudó a recuperar la parte que no se robó que es justamente la que contiene las tarjetas de memoria interna y externa. Así que tendré acceso a las imágenes así que, si no alcanza con las imágenes de la cámaras de la calle, están las mías; de modo que la policía los va a encontrar sí o sí.”, explicó Lemoine.

“La razón por la cual decidí filmarlos fue porque me amenazaban. Y ¿qué pensaron? que me iba a asustar y correr? No. Ellos corrieron, como todo cobarde que ejerce violencia y corre porque tiene MUY EN CLARO QUE LO QUE HAC ESTÁ MAL.”, sostuvo.

“Lo que hicieron fue lamentable… Yo voy a seguir caminando por la calle. Yo entiendo muy bien que pasamos una situación difícil y quienes no retuvieron el poder están enojados y dolidos, y si me quieren gritar, increparme o decirme lo que piensan estoy más que dispuesta a escucharlos porque sé que sienten miedo pero… violencia y amenazas no.”, denunció la diputada.

“Que se termine la Argentina de culpar a la víctima. Y muchísimas gracias a todas las personas que me asistieron en esos momentos, desde transeúntes hasta el personal policial, del SAME y los trabajadores del Pirovano. Esto solo me da más ganas de trabajar por NUESTRO PAÍS. Vamos a salir adelante. Seamos libres, lo demás no importa.”, concluyó la joven.