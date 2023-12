Reapareció Martín Guzmán y Carlos Maslatón lo liquidó: “no quisiste tener éxito”

Luego que Javier Milei enviara al Congreso el proyecto de Ley Ómnibus en donde modifica todo tipo de normas y se arroga facultades, incluso las prohibidas por la Constitución, el ex ministro de Economía salió al cruce.

Martín Guzmán publicó un extenso mensaje en su cuenta de X en donde critica la posibilidad de volver a tomar deuda en moneda extranjera sin autorización de las Cámaras. Ante esta reaparición Carlos Maslatón no pudo dejar de reprocharle que haya sido uno de los causantes del triunfo del presidente liberal.

“Presidente @JMilei, ¿no era que tomar deuda era inmoral? Si no querés aumentar la deuda, ¿por qué abrirías la puerta a que el endeudamiento público externo no tenga que pasar por el Congreso, y a que las reestructuraciones de deuda pública aumenten la deuda en lugar de reducirla, tal como con el Megancanje de Sturzenegger en el año 2001? ¿Sos consciente de que estás abriendo la puerta a nuevos saqueos históricos a los contribuyentes a partir de los manejos de deuda pública? Esto es lo que hace tu ley Ómnibus en el plano de la deuda”, expresó Guzmán.

No supiste, no pudiste, no quisiste tener éxito

Y agrega: “La ley Ómnibus también busca modificar el Artículo 1 de la Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, aprobada por casi unanimidad de ambas cámaras del Congreso de la Nación en el año 2021, que requiere de que el endeudamiento en la forma de títulos públicos en moneda extranjera bajo ley extranjera deba ser autorizado por el Congreso de la Nación. El propósito de esa Ley es que nunca más pueda ocurrir que un gobierno de turno aumente brutalmente la deuda externa con acreedores privados o el FMI”.

El mensaje del economista en segundos se llenó de mensajes entre los que se encontró el del panelista de C5N.

“Guzmán, si tan solo hubieses cortado la emisión cuasifiscal de deuda apenas asumiste, causante de la inflación y del triunfo de Milei, sería otro país y otra realidad política. Tu ventaja fue que NO te prestaron de afuera. No supiste, no pudiste, no quisiste tener éxito”, manifestó el abogado.

