Miguel Ángel Pichetto criticó el paro de la CGT: “es poco inteligente”

El diputado Miguel Ángel Pichetto cuestionó el paro anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para el próximo 24 de enero para pedir se frene la Ley Ómnibus y DNU de Javier Milei.

“No tiene lógica, creo que la CGT debería repensar este paro”, le afirmó el político a Marcelo Longobardi para radio Rivadavia.

Y aseguró que primero deberían agotar todas las instancias de diálogo. “Me parece un error desde el punto de vista táctico. Lo que tendría que haber conformado es una mesa de seguimiento de precios y salarios. Me parece que no es oportuno y poco inteligente, es una opinión personal. Me parece que eso igual está en revisión, están conversando”.

Asimismo el titular del bloque Hacemos Coalición Federal aseguró que el Congreso tiene intenciones de darle al Ejecutivo “las herramientas” que necesita para gobernar, pero que algunas “cosas son disparatadas” en la Ley Ómnibus presentada por el presidente.

“El proyecto tuvo varios autores. Se hizo todo como un corte y pegue”, comentó respecto de la normativa que deberán tratar en las Cámaras los venideros días.