Ex socio de Javier Milei liquidó a Caputo: “no paras de mentir”

Diego Giacomini explotó contra el ministro de Economía de ala macrista Luis Caputo tras su amenaza a los Gobernadores que no votarán los puntos económicos de la Ley Ómnibus.

Ex socio de Javier Milei y cabeza del plan económico de lo que hubiera sido un posible gobierno del liberal sin el PRO a su lado, Giacomini se volvió totalmente crítico del economista y su gestión tras los cambios de este durante parte de la campaña presidencial.

En este caso luego que el Ministro intentara amendrentar a los Gobernadores del país con la quita de recursos, el economista ultraliberal explotó en su cuenta de la red social X.

“Escúchame Trader@LuisCaputoAR: ¿Las transferencias discrecionales no era que ya estaban en $0?«. No paras de mentir. Te aviso que los pasivos monetarios de tu socio en el BCRA han subido en dólares y te alejas más de la dolarización; Trader. ¿Acaso mentir no es un pecado?”, expresa el descargo de Giacomini.

Hoy mantuve reunión con el secretario de Hacienda y la subsecretaria de Provincias para delinear todas las partidas provinciales que se recortarán inmediatamente si alguno de los artículos económicos es rechazado.

No es una amenaza, es la confirmación que vamos a cumplir con el… — totocaputo (@LuisCaputoAR) January 24, 2024