Nordelta: ofrecen doble pago y certificados truchos para que las mucamas rompan la cuarentena

Según consignó el portal de noticias partidario La Izquierda Diario, se multiplican las denuncias en torno a Nordelta, exclusivo barrio cerrado de la zona norte de la Provincia de Buenos Aires, donde los propietarios estarían improvisando todo tipo de maniobras y artimañas para no quedarse sin servicio doméstico durante la cuarentena.

Foto de Nordelta

“Ayer desperté con un llamado a mi celular. Era una propietaria de Nordelta, del barrio Castores. La señora me ofrecía ir a limpiarle la casa seis horas por día con el pago doble y me daba la un certificado trucho para movilizarme como si fuera que voy a cuidar un abuelo.”, denuncia una de las trabajadoras.

En aquel momento no acepté porque me parecía una locura

“Soy empleada doméstica, hace un mes atrás tuve una entrevista con esta misma persona y me quería pagar un sueldo que llamarlo de miseria es poco. En aquel momento no acepté porque me parecía una locura. En esa casa había otra chica, de Paraguay, que trabajaba con cama. La casa es tan grande que podrían vivir tres familias y nunca se encontrarían.”, explicó la mujer.

“Su llamado no me sorprendió. Desde que está la cuarentena hubo casos como el de Tandil donde un patrón llevaba dentro del baúl a su empleada, como quien lleva una aspirador. Y hay decenas de relatos de mis compañeras de Nordelta que cuentan cómo quedaron atrapadas en las casas de sus patronas, o que las obligan a ir con certificados de circulación truchos, como el que me ofreció esta señora. Nos exponen a contagiarnos el COVID-19 porque no nos garantizan las mínimas condiciones de seguridad e higiene.”, planteó la trabajadora.

Esta semana también hubo revuelo en las redes sociales porque la famosa Catherine Fulop tiene a su empleada doméstica haciendo la cuarentena junto a ella en su casa.