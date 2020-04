¿Fanny Mandelbaum víctima de una porno-extorsión?: “Me pidieron 2500 bitcoins para no divulgar mis videos”

Este martes, en Los ángeles de la mañana estaban tratando el tema de las ciberestafas durante la cuarentena, e hicieron especial hincapié en las extorsiones sexuales.

En estos casos los hackers envían mails a las casillas personales aduciendo que tienen una foto o video privado de sus potenciales víctimas mirando películas pornográficas y, a cambio de no difundir ese supuesto material, exigen dinero. Mientras debatían en el piso, Angel de Brito interrumpió para dar a conocer un curioso testimonio.

Me pidieron 2500 bitcoins para no mandar mis videos porno

“Tengo una comunicación telefónica de una víctima a la que la quisieron extorsionar.Se van a sorprender con el nombre, porque es la señora Fanny Mandelbaum”, expresó el conductor.

“A mí no me mandaron solo un mail, me mandaron 30 con distintos remitentes. Yo lo abría y era siempre lo mismo. Me pidieron 2500 bitcoins [monedas virtuales] para no mandar mis videos porno”, relató la periodista.

En cuanto a cómo fue su reacción frente a este intento de estafa, Mandelbaum confesó: “Yo tengo una ventaja: formo parte del 90 por ciento que nunca vio porno, porque no me gusta. Pero tengo un hijo, entonces lo primero que hice fue preguntarle a él si había usado mi computadora. A lo cual me respondió: ‘No necesito la tuya porque tengo la mía’. Entonces me quede tranquila”, lanzó, entre risas.

“No saben si soy mujer u hombre, porque mi mail no tiene mi nombre. Entonces insistían porque pensaban que era un hombre. Decían que tenía muy buen gusto por mis elecciones de películas. Eran un mail larguísimo. Me llegaba en inglés todos los días”, explicó.