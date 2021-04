La diputada que deseó que Cristina Kirchner se contagiara, anunció que tiene coronavirus

A principios del mes de abril, la diputada nacional del PRO, Hebe Casado, fue eje de la polémica por un desagradable mensaje en redes sociales, donde “rezaba” para que la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner se contagiase de coronavirus.

“Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs el vacunado”, pedía la legisladora, ni bien se conoció el diagnóstico COVID positivo del Presidente de la Nacion, Alberto Fernández.

A pesar de ser médica de profesión, y por ende consciente de los efectos nocivos que puede traer aparejado este virus, la dirigente de Juntos por el Cambio no dudo un segundo en enviar el funesto mensaje en Twitter, y hasta se animó a defender su posición públicamente.

“Pretenden que tenga compasión por personas que se saltaron la fila y le manotearon la vacuna a personas de riesgo. Escandalícense por eso. Escandalícense por no haber conseguido vacunas. Escandalícense por haber dejado 6 de cada 10 niños pobres. Escandalícense por los hechos” justificó Casado frente a la ola de críticas.

Este viernes, otra vez por la red del pajarito, la diputada macrista hizo público su contagio:

Aquí poniendo a funcionar mi sistema inmune. Veremos cómo me va. Soy COVID +

A cuidarse.

No estoy vacunada porque me parecía poco ético vacunarme antes que los grupos de riesgo.