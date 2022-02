Atacaron con un arma blanca a Tomás Méndez

El conductor de Crónica HD, Tomás Méndez, sufrió en la noche del domingo un confuso episodio a la salida del canal cuando fue seguido y atacado por dos hombres.

“Anoche a la salida de Crónica, dos hombres en una moto atacaron al periodista @mendeztomascba con un cuchillo. Tomás se enfrentó con uno de ellos, aceleró y chocó el auto. Le rompieron los vidrios. Escaparon con la moto por Avenida Córdoba. Tomás no tenía nada de valor en el auto”, contó el periodista y docente Juan Alonso.

Méndez, quien reveló los artilugios que habría usado la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, para eliminar una investigación que se llevaba contra un amigo de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti, y promete revelar más episodios, subió una imagen a su Twitter en donde muestra los pedazos de vidrio de su vehiculo tras el impacto.

“La intimidación de ayer a la noche con seguimiento a 30 cuadras del canal. Me lesionaron y no robaron nada. Muy raro, o no tanto…”, escribió el periodista junto a la imagen.

La intimidación de ayer a la noche con seguimiento a 30 cuadras del canal. Me lesionaron y no robaron nada. Muy raro, o no tanto…

Posteriormente ante las conjeturas que los cibernautas sacaban volvió a referirse al suceso. “No quiero hablar en caliente para no responsabilizar a nadie del ataque que sufrimos anoche. Estamos trabajando para llegar al domingo con toda la información. El hecho fue muy violento”, expresó el ex concejal cordobés.