Oscar Martínez desde Madrid: “La Argentina está peor que en 2001”

El actor Oscar Martínez, que vive actualmente en España, habló con Jonatan Viale en LN+ y aseguró que “la Argentina está peor ahora que en 2001″ y que la ve “convulsionada”.

El argentino protagoniza, junto a Antonio Banderas y Penélope Cruz, Competencia oficial, una comedia que muestra el lado B de los actores y el universo del cine.

“Veo lo convulsionada que está la Argentina y eso me preocupa y me entristece, porque hay un círculo vicioso del que no podemos salir, un grado de confrontación salvaje, donde no se debate lo que hay que debatir de fondo.”, explicó Martínez.

“Es una crisis que arrastramos desde hace muchas décadas, y que está llegando a niveles alarmantes”, dijo.

No teníamos el índice de pobreza que tenemos hoy en la Argentina

A continuación, consultado por el periodista Lucas Morando, sobre si esta situación le recordaba al 2001, aseveró: “Lo veo peor que en 2001″.

“Me parece que es más profunda porque la arrastramos desde hace 80 años, y las consecuencias son catastróficas, no teníamos el índice de pobreza que tenemos hoy en la Argentina.”, analizó el actor.

🗣️ El actor argentino Oscar Martínez se refirió al presente del país y comparó la situación actual con la del 2001: "Veo esta crisis peor que la de hace 20 años".



🤨 ¿Coincidís?

✅ En #MásRealidad con @JonatanViale, @morandolucas y @Santiagobulat. pic.twitter.com/gEdOCJSfrg — La Nación Más (@lanacionmas) April 2, 2022

“Y es peor porque seguimos sin poder confiar en la moneda, con una inflación invivible; el 2001 fue una crisis muy grave, pero ahora si no estamos igual, es peor, porque después de 20 años no hemos mejorado”, sostuvo.