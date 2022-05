Famosa periodista fue asesinada durante un operativo del ejército de Israel

La periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, una de las estrellas de la cadena qatarí Al Jazeera, murió este miércoles por disparos de bala cuando cubría una incursión del ejército israelí en el campo de refugiados de Jenín, en los territorios ocupados de Cisjordania.

Tanto el gobierno de Qatar como otro trabajador de prensa que resultó herido acusaron al ejército de Israel de haberla matado.

Israeli occupation killed Aljazeera journalist Sherine Abu Aqleh by shooting her in the face while wearing the Press vest and a helmet. She was covering their attack in Jenin refugee camp. This state sponsored Israeli terrorism must STOP, unconditional support to Israel must END. pic.twitter.com/Zg5QZkJ2bx