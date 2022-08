Patricia Bullrich reconoció problemas con el alcohol y se comparó con Winston Churchill

Luego de que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner insinuara en conferencia de prensa una aparente afición por la bebida de la presidenta del PRO, la controvertida ex-ministra Patricia Bullrich, le salió a responder con dureza.

En el tramo de un discurso que se hizo viral, Kirchner sugirió que Bullrich escribió un tuit alcoholizada, lo cual generó risas entre los presentes.

Cristina Kirchner insinuó que a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, le gusta empinar el codo🥴🍷🍷 pic.twitter.com/NRY8CHuz35 — Noticias en Red (@notienred) August 31, 2022

“Está claro lo que quieren hacer: estigmatizar 12 años de Gobierno. La presidenta del partido (Bullrich) sacó un tuit muy poco inteligente en el que dice ’12 años de Gobierno, 12 años de condena’. Lo escribió y lo firmó. La verdad es que no sé si ya era esa hora de la tarde en la que…”, ironizó Cristina.

La respuesta de la ex-ministra de Cambiemos y La Alianza no se hizo esperar.

Parafraseando a Churchill: "yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta". pic.twitter.com/kRF9UgjKQW August 31, 2022

Increíblemente la líder de Juntos por el Cambio no negó la acusación, sino que más bien la ratificó, comprándose con el ex-líder británico Winston Churchill.

“Parafraseando a Churchill: «yo puedo no tomar, pero usted no puede dejar de ser corrupta»”, respondió la ex militante montonera.

Churchill era famoso por su adición al whisky, ingiriéndolo hasta en el desayuno. En tal grado que, cuando lo nombraron primer ministro en mayo de 1940, una de las mayores preocupaciones en los círculos oficiales era que su alcoholismo no le permitiera estar a la altura de sus funciones.