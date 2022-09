Lanzan una nueva app que te “paga” por caminar: ¿Cómo funciona?

Sweatcoin es una nueva generación de contadores de pasos y monitores de actividad física que convierte el ejercicio en una criptodivisa que se puede canjear por dispositivos, equipos deportivos, servicios y más experiencias.

La app funciona como la mayoría de los podómetros, así que pedirá accesos a funciones del teléfono como el GPS, salud y actividad física.

En la pantalla principal se contarán los pasos y en la parte superior derecha aparecerá la cantidad de sweatcoins (SWC) acumuladas.

Si te interesa descargarla lo podes hacer de manera gratuita en el siguiente link: DESCARGAR SWEATCOIN

Así, cada vez uno camina o trota, esta app sigue los pasos y paga en sweatcoins. Por cada 1,000 pasos entrega 1 SWC. Sin embargo, como la aplicación funciona a partir del GPS, no cuenta los pasos que se den en una caminadora.

Tampoco funciona si la persona viaja en un vehículo, o circula en bicicleta. También hay otras formas para sumar puntos dentro de la plataforma como ver anuncios ocasionalmente o cumplir retos diarios.

100 million people walking 20% more. The @Sweatcoin App is fulfilling its mission perfectly💧 pic.twitter.com/6lAkqjZFMS