Se confirmaron los primeros dos cruces de octavos de final del Mundial de Qatar

El Mundial de Qatar 2022 ya tiene los primeros dos cruces de octavos de final confirmados luego de la primera jornada de definiciones.

En primer turno, y en simultáneo, Países Bajos derrotó a Qatar por 2 a 0 y selló su clasificación como primero en el grupo con 7 unidades. Por su parte, en un partido agónico, Senegal le ganó a Ecuador por 2 a 1 y obtuvo su boleto para octavos como segundo del Grupo A.

Por su parte, más tarde, Inglaterra goleó 3 a 0 a Gales en el Grupo B y también clasificó como primero de su zona con 7 puntos. Mientras tanto, Estados Unidos le ganó 1 a 0 a Irán para lograr el pasaje a octavos de final.

De esta forma, Países Bajos se enfrentará ante Estados Unidos en los octavos de final el próximo sábado 03 de Diciembre a las 12hs (Hora Argentina). Mientras tanto, Inglaterra jugará frente a Senegal el domingo 04 de Diciembre a las 16hs (Hora Argentina).

Este martes, en primer turno, y también al mismo tiempo, por el grupo D, Francia se enfrentará ante Túnez y Australia contra Dinamarca. El conjunto francés ya está clasificado a octavos mientras que los daneses se clasificarán si vencen a los oceánicos y Túnez no derrota a los Galos. Los africanos necesita vencer a Les Bleus para avanzar, siempre y cuando Dinamarca no derrote por más goles a Australia. Estos últimos lograrán el pase a octavos de final si le gana o si empata y Túnez no vence a Francia.

Más tarde, llegará el turno de Argentina. El combinado nacional jugará ante Polonia y Arabia Saudita contra México. Con un triunfo, la Albiceleste terminaría primera del grupo. Un empate le puede alcanzar para clasificarse siempre y cuando los dirigidos por el Tata no le ganen a los asiáticos. Los polacos se aseguran la clasificación con un empate en la última jornada.

Si Arabia vence a México, avanzará a la próxima fase. México necesita ganarles a los saudíes para seguir en competencia.