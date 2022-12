Así quedó el calendario de pagos Anses para el mes de Enero

El organismo a cargo de Fernanda Raverta, anunció esta mañana la manera en la que quedó conformado el calendario de pagos perteneciente a las prestaciones que brinda la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

JUBILACIONES Y PENSIONES (sin superar el haber mínimo)



DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero



JUBILACIONES Y PENSIONES (que perciban más que el haber mínimo)



DNI terminados en 0 y 1: 24 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 25 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 26 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 27 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 30 de enero



ASIGNACIÓN UNIVERSAL POR HIJO (AUH)



DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero



PRESTACIONES POR DESEMPLEO

DNI terminados en 0 y 1: 23 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 24 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 25 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 26 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 27 de enero



ASIGNACIONES FAMILIARES DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS

Todos los DNI cobrarán desde el 10 de enero en adelante



ASIGNACIÓN POR EMBARAZO



DNI terminados en 0: 11 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 16 de enero

DNI terminados en 4: 17 de enero

DNI terminados en 5: 18 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 23 de enero

DNI terminados en 9: 24 de enero



ASIGNACIÓN PRENATAL y MATERNIDAD



DNI terminados en 0 y 1: 10 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 11 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 12 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 13 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 16 de enero



PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS



DNI terminados en 0 y 1: 3 de enero

DNI terminados en 2 y 3: 4 de enero

DNI terminados en 4 y 5: 5 de enero

DNI terminados en 6 y 7: 6 de enero

DNI terminados en 8 y 9: 9 de enero



ASIGNACIONES DE PAGO ÚNICO (matrimonio, adopción, etc)



Todos los DNI cobrarán entre el 5 y 10 de enero



PLAN MIL DÍAS – COMPLETO DE LECHE HASTA LOS 3 AÑOS



DNI terminados en 0: 10 de enero

DNI terminados en 1: 11 de enero

DNI terminados en 2: 12 de enero

DNI terminados en 3: 13 de enero

DNI terminados en 4: 16 de enero

DNI terminados en 5: 17 de enero

DNI terminados en 6: 18 de enero

DNI terminados en 7: 19 de enero

DNI terminados en 8: 20 de enero

DNI terminados en 9: 23 de enero



PLAN MIL DÍAS – COMPLETO DE LECHE ASIGNACIÓN POR EMBARAZO

DNI terminados en 0: 11 de enero

DNI terminados en 1: 12 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 16 de enero

DNI terminados en 4: 17 de enero

DNI terminados en 5: 18 de enero

DNI terminados en 6: 19 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 23 de enero

DNI terminados en 9: 24 de enero