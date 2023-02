El desgarrador descargo de Flor de la V tras el escándalo de los chats con Fede Bal

Flor de la V comenzó el programa de Intrusos haciendo un descargo personal, tras las capturas de los chats difundidos en el que se divulgaba un intercambio de mensajes con Fede Bal.

El viernes, en el programa de espectáculos, leyeron uno por uno el contenido de los textos intercambiados con Estefi Berardi, pero cuando se compartieron sobre ella, lo tomó como grave.

El descargo de Flor de la V por los falsos chats con Fede Bal y palo para Jorge Rial. #Intrusos pic.twitter.com/z15JGzOnpr — Real Time 📈 (@RealTimeRating) February 13, 2023

“Pongamos lo morboso”, manifestó la conductora del programa de espectáculos, después de recordar las tapas de revistas que hablaban sobre su sexualidad, desde que fue famosa. “Cuando me voy del programa, yo me desconecto de absolutamente todo, del chat, de las redes sociales; igual no soy como muy activa ni en Twitter ni en algunos otros”, comenzó en el descargo.

“Entonces, me enteré de unos chats, supuestos, falsos, lo voy a aclarar, entre Federico Bal y la señora”, señaló Flor de la V, en tercera persona. “Yo voy a hablar de este tema. ¿Por qué motivo voy a hablar de este tema? Porque, la verdad, que estuve pensando el fin de semana; hablé con Ana Laura, mi productora, que me llamó por otras cosas, otros temas”, añadió la conductora.

“Y, la verdad, que tengo como una sensación, como un sabor amargo. ¿Por qué tengo un sabor amargo? Porque, me parece, que hay algo que sucede hace muchos años, en el espectáculo puntualmente, que tiene que ver con la violencia que vivimos las identidades trans, travestis y trans”, expresó Flor de la V, afectada por todo lo que sucedió.

“En este caso puntual, yo quiero hacer foco en eso, porque me parece que es por ahí la situación”, agregó Flor de la V, en su descargo por la filtración de los chats íntimos de Fede Bal. “Hoy está en el ojo de la tormenta y, cuando lo señalan a él, que habría tenido una relación con una mujer trans, lo ponen desde ese lugar, desde el lugar del prejucio, desde le lugar de los monstruoso”, sostuvo.

“Como que ya no era suficiente que él tenga historia con muchas mujeres, sino que le falta algo a esto, claro, ‘pongamos la trava, pongamos la perversión, pongamos el pecado, lo pecaminoso, el tabú, lo morboso, y ahí es dónde yo quiero entrar. Desde que yo debuté en el mundo del espectáculo, no hubo un día en el que no se hayan metido con mi sexualidad, con mis genitales”, siguió.

“Se han burlado, han bastardeado, disfrutaban hiriéndome. En este mismo estudio, con una pantalla, me ponían a mi, en cámara lenta, enfocando con un zoom en mis genitales, burlándose de mi identidad travesti, haciéndome sentir vergüenza por lo que yo era”, expresó Flor de la V con angustia. “Mintiendo, diciendo algo que no era cierto, pero siempre el foco estaba en la genitalidad de una travesti”, expresó.

“Cuando fui madre, el momento más feliz, no paraban de herirme, de violentarme, de lastimarme con mi identidad travesti, con mi genitalidad. Y así sucesivamente. Vayan, googleen y pongan, no hay un año que no se hayan metido con mi genitalidad, con mis genitales, como que estuviera mal”, insistió Flor de la V.

“Como que era un monstruo. ¿Y saben qué me pasa hoy? Con mucho tiempo porque lloré, no saben cómo lloré, noches enteras. Llegué a sentir vergüenza de mi identidad porque eso es lo que me hacían sentir. Eso querían, vergüenza de ser”, siguió la conductora. “Crearon eso con la intención de seguir estigmatizando nuestra identidad”, sentenció de la V, en su extenso descargo.