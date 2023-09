Mauricio Macri contra la reforma de Ganancias: “El populismo es muy contagioso”

Con el fin de elevar los votos de Patricia Bullrich para las elecciones presidenciales de octubre, el ex mandatario Mauricio Macri recorre la ciudad de Córdoba y desde ahí brindó duras declaraciones.

La Cámara de Diputados aprobó la reforma en el piso de Ganancias y aguarda la definición de senadores. Consultado en Radio Mitre de Córdoba, por el quorum que el bloque de la UCR dio, comandado por Martín Lousteau, Macri respondió con una crítica.

“Me parece que no estaba hablado” que Juntos por el Cambio diera quórum, “el populismo es muy contagioso”, expresó el político.

Asimismo criticó la medida impulsada por el ministro de Economía, Sergio Massa, y la consideró “un mamarracho electoral” y remarcó que apoyarla es una irresponsabilidad.

Luego para Cadena 3, comentó: “Todos queremos una Argentina con un Estado que no sea aplastante, que se lleve al tamaño justo y necesario para que se pueda producir y generar empleo privado y no inventar ñoquis en todo el país, pero no podemos hacerlo a costa de una hiperinflación, que ya la vivimos”.